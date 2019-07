Si sposa la sorella di Ilary Blasi ma Totti e la moglie rubano la scena agli sposi

La sorella di Ilary Blasi convola a nozze ma Francesco Totti e la moglie rubano la scena agli sposi. Non è stato premeditato né voluto ma di fatto il “Pupone” e la bella Ilary sono stati al centro dell’attenzione al matrimonio di Silvia Blasi.

Totti e Ilary rubano la scena agli sposi

Protagonista di un simpatico siparietto durante la cerimonia, Francesco Totti è stato immortalato dalla stessa moglie, che ha poi pubblicato il video sui social. Inutile dire che sia diventato immediatamente virale. Ilary Blasi invece ha attirato su di sé le critiche dei fan per il suo abito giallo.

Il siparietto di Totti

Francesco Totti, al matrimonio della sorella di Ialry, è stato protagonista di un siparietto con il parroco, che si è rivolto a lui durante l’omelia. “Il matrimonio può durare tutta la vita? Hai 30 secondi” ha chiesto al ‘Pupone’.

L’ex capitano della Roma, colto alla sprovvista, ha risposto: “Spero che possa durare tutta la vita, anche perché se prendi questa decisione vuol dire che la persona che hai al fianco è la più importante della tua vita, no?”. “Ma che stiamo su ‘Scherzi a parte?’“, ha aggiunto Totti provocando l’ilarità dei presenti, prima di concludere: “Neanche al mio matrimonio ho parlato così tanto”. Il video è stato postato dalla stessa Ilary Blasi sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 19 Lug 2019 alle ore 1:32 PDT

Le critiche a Ilary

E se Totti ha strappato qualche sorriso ai presenti alla cerimonia prima e ai follower poi, Ilary Blasi ha attirato su di sé dure critiche. La causa è stato il suo outfit.

Ilary, infatti, si è presentata al matrimonio della sorella Silvia con un completo giallo. Pantaloni a vita alta e un top mini con le spalle scoperte. Ai piedi sfoggia un paio di sandali, ovviamente dorati, dal tacco medio. Ai polsi, giusto per aggiungere qualche accessorio che attiri l’attenzione, ha scelto diversi bracciali d’oro. Per l’acconciatura ha puntato al capello sciolto e leggermente ondulato.

Dal mondo social non sono mancati i commenti. L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip, oltre ad essere la sorella della sposa, è stata scelta anche come testimone di nozze. Si legge: “Ilary ma te puoi vestire in PANTALONI GIALLI al matrimonio di tu sorella?” oppure “Il pantalone non va bene perché sei la sorella della sposa nonché testimone di nozze, l’altra testimone è in abito lungo e di colore completamente diverso…” o ancora “Sei così bella Ilary che ti puoi permettere di indossare tutto… ma questo completo in un’occasione cosi importante proprio no!! Nessuno te l’ha sconsigliato???”. In molti, tra le tante cose, le hanno fatto anche notare che in chiesa, solitamente, non si entra con le spalle scoperte e con una scollatura del genere.

Foto da Instagram Ilary Blasi.