I fiorettisti regalano un bronzo all’Italia nell’ultima giornata dei mondiali di Budapest, che si chiudono con un argento e 7 bronzi in totale per i colori azzurri. Manca l’oro nel medagliere (vinto dalla Russia, ma l’Italia ha più medaglie totali) come non accadeva dall’edizione 1987 (Losanna), anche se c’è qualche motivo per cui rallegrarsi.

Fiorettisti bronzo ai mondiali di scherma, Italia chiude a 8 medaglie

Ad esempio, per il fatto che tutte le squadre ad oggi sarebbero qualificate alle olimpiadi del prossimo anno a Tokyo e dovranno confermare questo status nelle prossime quattro gare di Coppa del mondo.

“Siamo fiduciosi in ottica olimpica” l’analisi del presidente della Federscherma Giorgio Scarso. L’ultima giornata al Syma Center ha regalato il bronzo a squadre ai ragazzi del Ct Andrea Cipressa: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno iniziato battendo Hong Kong (45-28), poi si sono “persi” contro la Francia (45-32 per i transalpini) nella semifinale per poi mettere in campo tutte le energie nella finalina contro la Russia, vinta 45-32.

Nell’altra gara di giornata, le sciabolatrici Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia, dopo aver brillantemente superato per 45-38 le padrone di casa dell’Ungheria ai quarti, si sono smarrite cedendo nella semifinale alla Russia (45-37) e nella finale per il terzo posto contro la Corea (45-35) chiudendo quarte.