Torna il Siracusa Yoga Festival dal 4 al 7 ottobre

Dopo il successo della prima edizione nel 2107, torna tra il 4 e il 7 ottobre 2019 il Siracusa Yoga Festival. Meditazione all’alba sulle fortificazioni a strapiombo sul mare, yoga a pochi passi dai ruderi del Tempio di Apollo, momenti festivi con i kirtan e le serate, gastronomia siciliana, un massaggiatore ayurvedico o californiano, abbandono al fascino di questa città millenaria, bagni nelle acque del Mediterraneo.

Si tratta della seconda edizione del festival di yoga franco-italiano creato nel 2017 da un Francese, David Caussieu, innamoratosi di Siracusa, e dalla Siracusana Katia Santoro, insegnante di yoga. Un festival con oltre 20 insegnanti italiani e francesi, aperti a tutti i stili di yoga e tutti i livelli. I corsi si svolgeranno in tre lingue (italiano, francese e inglese) nelle più belle location di Ortigia: Antico Mercato, Forte Vigliena, Palazzo Francica Nava vicino al Duomo e Giardino del Castello Maniace.

Tra gli insegnanti italiani, Walter Ruta, Iacopo Ceccarelli, Carla Nataloni per lo yoga ormonale e Yuji Cristaldi per lo Iyengar Yoga. Tra gli insegnanti francesi, Cyril Moreau, Cyril Lagel per l’Ashtanga o Christophe Millet. Oltre i tipi tradizionali di yoga, ci saranno anche corsi di acro yoga, partner yoga, danza Bharata Natyam, massaggi thai, yoga kids e filosofia. Una serata di festa e musica concluderà il festival. Infine, per unire yoga e turismo, saranno proposte visite guidate della città e giri dell’isola in barca.

Registrazioni online aperte. Si può registrare a 1, 2, 3 o 4 giorni del festival. Il pass da accesso illimitato ai tutti gli ateliers e tutti i corsi. Tariffa speciale per i residenti siciliani.