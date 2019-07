“Siamo chiamati a una gara decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno, specialmente per quel che mi riguarda… Quindi non vedo l’ora di scendere in pista ad Hockenheim”. Sebastian Vettel scalda i motori in vista del 64° Gran Premio di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1 e vinto dalla Ferrari per 21 volte.

Vettel e Leclerc scaldano i motori in vista del Gp di Germania

“L’atmosfera è sempre fenomenale e il pubblico grandioso, con tante bandiere tedesche bellissime da vedere lungo tutto il circuito – spiega il pilota tedesco del Cavallino – Per quanto riguarda il tracciato, sembra piuttosto semplice a una prima occhiata. Però specialmente l’ultima parte è tanto bella quanto tecnica, in particolare il Motordrom. Lì si trovano tantissimi tifosi e ci sono i punti più insidiosi del circuito”.

“Sono contento di gareggiare a Hockenheim. Nel corso degli ultimi weekend di gara insieme alla squadra abbiamo sempre fatto un buon lavoro in qualifica. Ora ci dobbiamo concentrare maggiormente sul passo gara perché è questo l’aspetto nel quale abbiamo faticato ultimamente – sottolinea l’altro pilota della Rossa, il monegasco Charles Leclerc – Per quanto riguarda il tracciato, è un bel mix di curve una diversa dall’altra e di rettilinei veloci”.

