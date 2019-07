Incidente sul set di “Fast & Furious 9”, in coma la controfigura di Vin Diesel

Tragico incidente sul set di Fast & Furious. La controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, è in coma indotto dopo essere precipitata di testa da un’altezza di circa 9 metri nello studio della Warner Brothers nell’Hertfordshire, durante le riprese del nono episodio della saga.

Lo riporta il Sun, spiegando che l’attore Vin Diesel, 52 anni, sarebbe scoppiato a piangere, in “stato di shock totale“, dopo la caduta dello stuntman che stava eseguendo un’acrobazia al suo posto.

Set sfortunato. Non è la prima volta che le riprese di Fast & Furious attirano calamità. Nel 2013, infatti, il protagonista Paul Walker perse la vita a causa di un incidente in auto. Ora il fiato è sospeso per le condizioni di salute della controfigura di Vin Diesel dopo il tragico incidente.

Secondo le prime ipotesi, si teme che si sia spezzato un cavo di sicurezza quando lo stuntman Joe Watts è saltato da un balcone sul set, subendo gravi lesioni alla testa nell’impatto con il terreno.

Via Facebook la fidanzata del ragazzo, Tilly Powell, ha fatto sapere che “le condizioni sono stabili ed è stato monitorato per tutta la notte. Lo amo moltissimo e il mio cuore è devastato. La sua famiglia e gli amici sono al suo fianco per aiutarlo ad affrontare tutto questo”.

Le riprese sono state immediatamente interrotte e una fonte ha riferito al magazine inglese che “Vin Diesel è stato visto sul set qualche secondo dopo la tragedia. Era pallido, sotto shock e in lacrime. Ha visto cosa è successo”.