“Amarezza e frustrazione, spero in Parlamento ci sia coerenza da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. È una decisione del Governo, concordo con Di Maio”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, a margine di un’iniziativa all’aeroporto di Caselle, commenta il via libera alla Tav da parte del Governo.

Tav, l’amarezza di Chiara Appendino “M5S sia coerente”

“Non sapevo che la decisione sarebbe arrivata ieri, sapevamo che c’era un percorso, e che il premier avrebbe interloquito con la Francia in seguito alla mozione di sostegno alla Torino-Lione votata dal parlamento di Parigi – ha spiegato Appendino -. Prendo atto che il premier non ha trovato un accordo con la Francia per la ridiscussione integrale dell’opera e quindi da oggi la palla passa al Parlamento”.

“Il M5S non ha preso il 51%, sta facendo e farà il possibile per fermare la Torino-Lione. Di Maio è stato molto chiaro nel suo post, e ribadisco la mia fiducia in lui”, ha sottolineato la sindaca. “L’unica strada percorribile è la parlamentarizzazione” della vicenda, e che “il Movimento sia coerente con la posizione che ha sempre tenuto”, ha aggiunto.

