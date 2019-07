Finale mondiale e qualificazione all’Olimpiade di Tokyo per il Settebello. La nazionale italiana di pallanuoto ha superato 12-10 l’Ungheria nella semifinale del Campionato del Mondo in corso a Gwangju, in Corea del Sud: sabato alle 11.30 (ora italiana) gli azzurri affronteranno nella sfida per la medaglia d’oro la Spagna, che ha battuto 6-5 la Croazia nella prima semifinale.

Finale mondiale e pass per Tokyo 2020, doppia impresa per il Settebello

“Un mezzo capolavoro – esulta il ct azzurro Sandro Campagna – Per come siamo partiti, per gli infortunati e dopo una stagione difficile, abbiamo fatto questo mese e mezzo di lavoro in modo straordinario e siamo a Tokyo2020, un traguardo importante. Ma ora c’è una finale con la Spagna, che ci ha battuto lo scorso anno, e vogliamo vincere. Loro hanno fatto due grandi partite difensive contro Serbia e Croazia, noi stiamo facendo bene ma non dobbiamo sentirci minimamente appagati – ha sottolineato ancora Campagna – Ora lascio due ore ai ragazzi per scaricare tensione e adrenalina, ma dalla cena in poi bisogna pensare alla finale. Voglio una squadra affamata che ha grande voglia di conquistare questa vittoria: perché tra qualche giorno nessuno si ricorderebbe più dell’argento, mentre l’oro rimane per tutta la vita”.

(ITALPRESS).