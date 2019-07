Come perdere peso senza dieta, uno studio lo conferma

Tutte noi vorremmo avere la pancia piatta, ma è così difficile mettersi a dieta che molte rinunciano. Da uno studio però è emerso che per avere il ventre piatto non è necessario affamarsi. Infatti, per perdere grasso sulla pancia in modo efficace è importante cambiare gli orari dei pasti concentrandosi solo sulle prime ore della giornata. In questo modo si riesce a perdere peso senza diminuire le calorie, che invece sono fondamentali.

Nello specifico, per dimagrire e perdere peso è importante consumare i pasti della giornata nell’arco di massimo 6 ore, tra le 8 e le 14. Questo perché è emerso che i tempi dei pasti influenzano il metabolismo.

Lo studio condotto dalla ricercatrice italiana Eleonora Poggiogalle, del Pennington Biomedical Research Center in USA con l’équipe di Eric Ravussin e Courtney Peterson e attualmente a La Sapienza Università di Roma, è “il primo studio clinico randomizzato sull’influenza degli orari dei pasti sul metabolismo e sulla riduzione della massa grassa in eccesso” spiegano gli autori, che aggiungono: “Mangiare in sincronia con i ritmi circadiani mangiando nelle prime ore del giorno sembra ridurre il peso corporeo e migliorare la salute metabolica”.

Lo studio, spiega Poggiogalle, ha dimostrato che la distribuzione dei pasti entro le sei ore non aumenta la fame ma produce una riduzione dei livelli di “grelina”, l’ormone responsabile della sensazione di fame. Così facendo la sensazione di sazietà e il desiderio di cibo hanno mostrato la tendenza a ridursi.

Tuttavia però, i ricercatori avvertono che questi risultati sono ancora preliminari e richiedono uno studio più approfondito e lungo per verificare e confermare se questo tipo di strategia può aiutare a perdere peso e il grasso localizzato sulla pancia.