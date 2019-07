Il meteo di venerdì 26 luglio, giornata all’insegna del beltempo

La fine del mese di luglio presenta una situazione meteo molto dinamica. Sole e caldo o maltempo e fresco? È davvero difficile riuscire a capire cosa dobbiamo aspettarci negli ultimi giorni del mese.

Intanto il meteo di venerdì 26 luglio mostra una giornata che si apre all’insegna del beltempo da Nord a Sud. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni meteorologiche fornite dal Centro Meteo Italiano.

Il meteo di venerdì 26 luglio

AL NORD

Bel tempo al mattino con cieli sereni sia in pianura che sulle Alpi, temporali in formazione al pomeriggio su Alpi, prealpi e Appennino e in sconfinamento sulle pianure piemontesi e lombarde in serata. Tempo stabile altrove.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo al Centro Italia con sole prevalente specie al mattino, qualche disturbo in più al pomeriggio sui settori appenninici con possibili brevi acquazzoni o temporali e in esaurimento entro sera. Stabile ovunque in nottata.

AL SUD

Tempo asciutto e soleggiato al Sud Italia eccetto qualche nube in formazione durante le ore pomeridiane sul Molise e con essa anche locali e brevi acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature stazionarie o in calo specie al nord Italia.

Fonte www.centrometeoitaliano.it