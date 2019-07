Zombieland 2, torna per il decennale con Emma Stone (Trailer!)

Dieci anni da Benvenuti a Zombieland, la commedia diretta da Ruben Fleischer. La notizia di un sequel da far uscire per il “decimo compleanno” riprendendo il cast originario sorprende i fan. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone saranno nuovamente insieme in Zombieland 2.

Il sequel dovrebbe approdare nei cinema italiani a novembre prossimo. Ma le sorprese non finiscono qua! Infatti, pare proprio che rivedremo Bill Murray ne panni di sé stesso, anzi, questa volta la sorpresa si raddoppia e un altro cammeo d’eccezione dovrebbe essere quello di Dan Aykroyd, nei panni di Dan Aykroyd.

Nel cast di Zombieland 2, ci saranno anche Zoey Deutch, Rosario Dawson e Luke Wilson. In questo sequel, i nostri eroi se la dovranno vedere con nuovi tipi di zombi evoluti dal primo film e con alcuni nuovi “sopravvissuti umani”, dovendo anche confrontarsi con alcuni crescenti problemi della loro particolare e improvvisata famiglia.