La dieta mediterranea fa bene alle donne in gravidanza

La dieta mediterranea è da sempre indicata come uno dei migliori regimi alimentari. Vario, ricco ed equilibrato. Vero è che non può fare miracoli, come in ogni campo i risultati sono sempre soggettivi e cambiano da persona a persona. Secondo un recente studio, però, la dieta mediterranea apporterebbe notevoli benefici alle donne in gravidanza, che seguono questo regime alimentare.

Le future mamme che consumano alimenti tipici della dieta mediterranea vedono ridursi l’aumento di peso nonché il rischio di diabete gestazionale, molto diffuso tra le donne in gravidanza. A dimostrarlo sono i risultati del progetto Esteem, che ha coinvolto oltre 1200 donne incinta, divise in due gruppi e sottoposte a due diversi tipi di dieta. Lo studio è stato finanziato da Barts Charity e pubblicato sulla rivista Plos Medicine.

La dieta mediterranea in gravidanza

Gli autori della ricerca spiegano che, seppur lontana dal prevenire più in generale problemi per madri e figli, la dieta mediterranea potrebbe essere ideale alle donne già affette da obesità o ipertensione cronica all’inizio della gravidanza.

Secondo Shakila Thangaratinam della Queen Mary University, si tratta del “primo studio che mostra che le donne incinta ad alto rischio di complicazioni possono ottenere benefici da una dieta mediterranea, riducendo l’aumento di peso e il rischio di diabete gestazionale”. Questo fenomeno infatti interessa sempre più donne in stato interessante. Si tratta di un’alterazione del metabolismo del glucosio con possibili conseguenze sia sulle madri che sui bambini.

Lo studio ha preso in considerazione 1252 donne e tutte presentavano fattori di rischio metabolici. I ricercatori quindi le hanno divise in due gruppi, facendo seguire al primo (627 donne) una dieta mediterranea. Sulle loro tavole solo frutta secca, olio extravergine, frutta, verdura, cereali integrali e legumi in abbondanza, un consumo moderato di pesce e poca carne rossa e processata. E assolutamente nessun drink zuccherato e cibo da fast food.

La ricerca

Le donne incinte che hanno seguito un regime alimentare basato sulla dieta mediterranea hanno visto una riduzione del 35% del rischio di diabete gestazionale, rispetto alle altre partecipanti, che hanno ricevuto semplici indicazioni sull’alimentazione. Inoltre l’incremento di peso in gravidanza era mediamente minore di 1,25 kg.

Se da un lato la dieta mediterranea ha apportato questi benefici alle donne incinta prese in esame, dall’altro i ricercatori hanno sottolineato come simili miglioramenti non abbiano riguardato invece altre complicazioni legate alla gravidanza. Tra questi, per esempio, la pressione alta o la preeclampsia.

Gli autori dello studio non si fermano qui e vogliono andare oltre. Spiegano infatti che le prossime ricerche dovranno guardare “agli effetti anche a lungo termine per il bambino dell’esposizione in utero alla dieta mediterranea su obesità infantile, allergia e asma, oltre sul rischio corso dalle madri di sviluppare in futuro il diabete di tipo 2”.