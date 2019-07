Il Napoli travolge i campioni d’Europa del Liverpool in amichevole. La squadra di Carlo Ancelotti, allo stadio di Murrayfield di Edimburgo, si è imposta per 3-0. A segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes. Azzurri spregiudicati in avvio, con in campo contemporaneamente Callejon (schierato a centrocampo), Insigne, Verdi, Mertens e Milik. Reds in formazione rimaneggiata, a causa delle assenze di Alisson, Mané, Salah e Firmino.

Il Napoli stende il Liverpool, 3-0 in amichevole a Edimburgo