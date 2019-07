È vero amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Sono definiti coma la nuova coppia dell’estate. Almeno così si legge sui giornali di gossip, ma i due frenano.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: è vero amore?

Sia la presentatrice sia il pugile hanno cercato di smorzare i toni romantici del loro flirt e dopo la vacanza di fuoco trascorsa a Ibiza hanno fatto entrambi un passo indietro. “Sono single, Diletta per me è un’amica speciale” aveva dichiarato il pugile alla Gazzetta dello Sport e della stessa idea sembra essere anche la bella Diletta.

“In questo momento il mio unico vero amore è il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio” ha dichiarato ai microfoni di Oggi.

Diletta Leotta è ancora single?

La relazione con Mammì è chiusa, ma bella conduttrice non si scoraggia e non esclude che l’amore possa riaccendersi. “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”.

Il suo cuore, però sembra non essere più libero, adesso batte nuovamente per un altro uomo. Dopo la rottura le sono stati attribuiti numerosi flirt, da quello con Mario Balotelli a quello con Francesco Monte, tutti smentiti. “Con lui (Monte ndr.) sono in amicizia!”, ha detto la conduttrice.

Le immagini di Spy, però, lasciano poco spazio ai dubbi: la Leotta e Scardina camminano abbracciati per le strade della Isla Blanca, in atteggiamento molto più che amichevole. Poi pubblicano su Instagram un video nel quale sono in barca insieme.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina, classe 1992, è nato a Rozzano, periferia milanese, il 2 aprile. Alto 184 centimetri è un pugile molto apprezzato. Trapiantato a Miami, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi e soprannominato “King Toretto”.

Ha debuttato nel mondo della boxe professionistica il 4 settembre del 2015, ottenendo fin da subito grandi successi. Attualmente, Daniele vive e si allena a Miami. Ha sempre creduto nel potere dello sport, tanto che nel suo profilo scrive:“Il mio obbiettivo è sempre stato poter essere un punto di riferimento, un esempio per chi crede nei propri sogni, per chi non ha mai smesso di lottare, per chi anche non avendo la forza continua a credere. Un esempio per giovani e anche grandi… non è mai troppo tardi per credere nei propri sogni, siamo gli artefici del nostro destino gli scrittori del nostro libro. Nulla è impossibile, devi solo crederci”.

Un ragazzo con sani principi, semplice e umile con un corpo completamente coperto da tatuaggi che è anche difficile decifrare. Sulle dita della mano destra ha scritto “hope” ed è proprio questo quello che traspare dalla sue parole. Sul suo profilo Instagram, dove vanta 108 mila follower, non c’è traccia di donne, se non della sua adorata mamma, a cui dedica post molto commoventi.

È amico di tutti i più famosi rapper milanesi, da Fedez a Sfera Ebbasta, Marracash e Gué Pequeno: sarebbe stato proprio quest’ultimo a fare da Cupido presentandolo alla conduttrice. Cresta bionda, muscoli scolpiti, tatuaggi e sguardo malandrino, Daniele ha mandato subito al tappeto il cuore della bella Diletta.