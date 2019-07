Valentino Rossi testimone al matrimonio dell’amico Uccio, presto anche il suo?

Valentino Rossi testimone di nozze dell’inseparabile amico e collaboratore Alessio Salucci, detto Uccio. Una giornata speciale per il campione. L’amico lo ha voluto al suo fianco anche in uno dei giorni più importanti della sua vita, quello in cui ha detto sì alla storica fidanzata Pamela Severini, compagna da oltre dieci anni e con la quale ha avuto una bambina. Il matrimonio si è celebrato presso la chiesa di Tavullia domenica scorsa.

Valentino Rossi testimone al matrimonio dell’amico Uccio

Il campione della MotoGP ha accompagnato la sposa, Pamela Severini, davanti alla chiesa al volante di una Ferrari grigia, addobbata con due fiocchi bianchi sugli specchietti. Nonostante la pioggia, il cordone di sicurezza ha avuto il suo bel da fare: in tanti, infatti, si sono assiepati nelle vicinanze per sbirciare la cerimonia e scattare una foto.

Valentino Rossi era impeccabile in smoking nero, camicia bianca e immancabile papillon. Poi, con la rosa bianca nel taschino, Vale si è infilato un paio di sneakers ed è cominciato il party. La fidanzata Francesca Sofia Novello in abito lungo e un decollété da brividi.

Fiori d’arancio anche per Valentino Rossi?

Guardando le foto del matrimonio postate sui social è evidente il forte legame tra Valentino e Francesca. La modella, a didascalia di un selfie in auto, ha scritto “Ti amo”.

Un’immagine nella quale fa capolino un nuovo anello sull’anulare sinistro di lei, messo ancora ancor più in evidenza in un’altra story. Impossibile non notarlo: mano abbronzata, manicure perfetta e brillante in bella mostra.

Forse per Valentino Rossi e la compagna Francesca è tempo di fiori d’arancio? In effetti i fan sperano di vedere presto il campione convolare a nozze con la bella modella. Al momento, però, non ci sono certezze ma tanto romanticismo. Come nella foto in cui lui la tiene sulle ginocchia e insieme cantano una canzone di Cremonini.

Cesare Cremonini al matrimonio di Uccio c’era e durante il party ha anche dato spettacolo cantando una canzone. Il cantante ha poi pubblicato sui social una foto con Valentino Rossi che è diventata subito virale: Cremonini con una bottiglia di vodka in mano, Rossi con la borsetta della fidanzata.