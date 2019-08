Aziende made in Italy e loro manager, ecco i campioni di Piazza Affari

A ogni latitudine la prima domanda che si pone un investitore attento è sempre la stessa: quali sono i titoli che garantiscono una rendita costante nel tempo?

Per rispondere bisogna conoscere le aziende con tassi di crescita dei profitti costanti ed è fondamentale anche capire chi le guida. Vanno analizzati gruppi e manager in un lasso di tempo ragionevole. A Piazza Affari, per esempio, negli ultimi 10 anni ci sono titoli che non conoscono crisi e che anzi hanno garantito in un periodo difficile un rendimento ottimale. Si tratta di un numero tutto sommato esiguo di società a grande e media capitalizzazione e multinazionali con una forte impronta made in Italy. Non solo nomi di peso come Fca, Terna e Banca Generali, ma anche vere e proprie eccellenze forse di nicchia, ma senza dubbio dalle performance clamorose.

È il caso ad esempio di Reply, società di consulenza tech attiva su scala europea nell’ambito della trasformazione digitale delle imprese, che ha visto crescere le quotazioni da poco più di 3 agli attuali 60 euro. Risultato frutto di una robusta crescita sul piano dei fondamentali e dell’apprezzamento del mercato per il modello di business. Negli ultimi 5 anni il fatturato è cresciuto in media del 12% all’anno, i profitti del 23% mentre il dividendo del 22%.

Banca Generali si mette in luce come miglior titolo per performance tra le società del comparto finanziario con un balzo in avanti in dieci anni pari del 624% di ritorno complessivo. Da inizio 2019, addirittura, il progresso sfiora il 50%: più del doppio dell’indice di appartenenza.

L’istituto è guidato da tre anni dall’amministratore delegato Gian Maria Mossa (nella foto), che è stato best Ceo 2018 secondo la classifica stilata da Institutional Investor, società indipendente che valuta i migliori executive in Europa tra medium e small cap. Sotto la guida del manager 44enne Banca Generali è cresciuta più del doppio passando in un quinquennio da 30 a quasi 63 miliardi di masse gestite, divenendo il punto di riferimento nel wealth management e nella protezione patrimoniale in Italia grazie ad una strategia orientata all’innovazione e alla sostenibilità.

Passando al pharma si segnala poi la corsa di Recordati che guida il gruppo delle blue chips con le migliori performance di lungo corso: in 10 anni il suo valore è cresciuto di oltre 10 volte.

Ampio il consensus degli analisti: il 60% di loro consigliano di comprare il titolo e il 40% di mantenerlo. La società è una multinazionale fondata nel 1926: sviluppa, produce e commercia prodotti farmaceutici e chimici.

Poi c’è il caso Amplifon, che a Piazza Affari gioca su due fronti: fa parte sia del listino delle blue chips, sia di quello dei titoli ad alti requisiti. Il che produce un risultato eccezionale in termini di performance con un +826% in 10 anni. Anche nel 2019 le cose continuano ad andare bene con un progresso del 54% che ha proiettato il titolo su nuovi massimi storici.

Dopo l’ottima guida del manager Franco Moscetti, dal 2015 al timone del Gruppo c’è Enrico Vita, classe 1969, una laurea in Ingegneria Meccanica e soprattutto una lunga carriera in Indesit Company, dove ha ricoperto, nel corso degli anni, ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all’estero.

— Questo articolo non costituisce un invito a investire nei titoli citati nel testo – Non c’è alcuna garanzia che i titoli citati mantengano inalterati i loro rendimenti per il futuro —

