La francese Frappart prima donna ad arbitrare una finale Uefa

Per la prima volta nella storia, sarà un arbitro donna a dirigere uno degli appuntamenti più importanti dell’Uefa. Toccherà infatti a Stephanie Frappart, 35 anni, arbitrare la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea: i due club inglesi, vincitori rispettivamente delle ultime edizioni di Champions League ed Europa League, si affronteranno il prossimo 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul.

Un arbitro donna per la finale di Supercoppa Europea

Nel mese di luglio, la direttrice di gara francese aveva fischiato nella finale del Mondiale femminile tra Stati Uniti ed Olanda e nel 2017 arbitro’ la semifinale dell’Europeo, sempre femminile, tra Inghilterra e Olanda. “Stephanie se lo merita, ha dimostrato nel corso di un certo numero di anni che lei è una delle donne più brave ad arbitrare, non solo in Europa, ma in tutto il mondo”, ha detto il presidente della Commissione Arbitri dell’Uefa, Roberto Rosetti.

Frappart ha già fatto la storia in Francia, diventando il primo arbitro donna a dirigere nel mese di aprile una partita di Ligue 1, tra Amiens e Strasburgo. Nel mese di giugno le è stato annunciato il suo ingresso permanente nel pool degli arbitri del massimo campionato transalpino per la stagione 2019/20. (ITALPRESS)