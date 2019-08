Corre voce che Joshua Jackson, per intenderci il Pacey di Dawson’s Creek, si sposi. Da un gossip dell’ultima ora, infatti, sembrerebbe che l’attore sia sul punto di convolare a nozze con la sua ultima fidanzata.

Joshua Jackson, il Pacey di Dawson’s Creek si sposa

Dall’ultima puntata della serie che ha incollato alla tv milioni di adolescenti tra il 1998 e il 2003 è passato tanto tempo. Quella generazione, però, non dimenticherà mai la travagliata e appassionante storia d’amore tra Pacey e Joey, interpretata da una giovanissima Katie Holmes. Con buona pace di Dawson, si intende.

I fan hanno seguito con ansia le avventure dei giovani amici di Capeside. L’amore non corrisposto di Dawson per Joey e l’iniziale antipatia di lei nei confronti di Pacey, miglior amico di Dawson, poi sfociata in un amore totale.

Adesso il “bello” della fortunata teen serie si sposa per davvero. Secondo il Daily Mail, infatti, Joshua potrebbe essere prossimo alle nozze con la sua nuova fidanzata, l’attrice Jodie Turner-Smith.

Joshua e Jodie

Joshua e Jodie sono stati paparazzati per la prima volta insieme circa un anno fa. Entrambi sono molto gelosi della loro vita privata, per cui ancora non si hanno conferme da parte loro sul matrimonio.

Secondo il giornale, Joshua e Jodie sarebbero già in possesso della licenza matrimoniale, per cui il fatidico ‘sì’ potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Soltanto qualche tempo fa però, nel corso di un’intervista, Pacey si diceva molto scettico nei confronti delle nozze. Qualcosa di molto grande deve avergli fatto cambiare idea.

Dopo aver lasciato la sua storica fidanzata Diane Kruger, ha incontrato Jodie. Quando era insieme alla sua ex, Joshua si diceva contrario al ‘giuramento eterno’ perché sia lui che la compagna erano cresciuti in famiglie composte da genitori divorziati.

L’attore aveva dichiarato: “Non mi sento più o meno impegnato nei confronti di Diane per non essere stato in piedi davanti a un prete e non aver dato una festa. Siamo entrambi figli di divorziati, per questo è difficile per me considerare il matrimonio come un valore prioritario o la prova che mostri la maturità, la crescita e l’impegno di una persona. Chissà magari ci sposeremo”.

Con Jodie sembra che le cose siano cambiate radicalmente. Non solo l’idea di Jackson sul matrimonio è letteralmente opposta rispetto alla relazione precedente, ma addirittura sembra che le nozze siano imminenti.

Chi è Jodie Turner-Smith

Non ci sono molti dettagli sulla vita della fidanzata, e forse presto anche moglie, di Joshua Jackson. La coppia, infatti, tende a mantenere la vita privata lontana dai gossip.

Anche sui social di entrambi non ci sono tracce della loro unione. Se non fosse per la paparazzata insieme, non si saprebbe neanche della loro relazione.

Per il momento dobbiamo accontentarci di sapere che la Turner-Smith è anche lei un’attrice e che insieme condividono la passione per la recitazione. Per il resto è tutto rigorosamente top secret.