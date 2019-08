Pernigotti, la produzione resta a Novi Ligure e niente esuberi

ROMA (ITALPRESS) – Sullo stabilimento Pernigotti “è stato raggiunto un accordo storico: la produzione continua a Novi Ligure senza nessun esubero. L’intesa è frutto di mesi di lavoro sinergico del Ministro Di Maio”. È quanto riferiscono fonti del ministero dello Sviluppo Economico.

Notizia confermata dal vicepremier Luigi Di Maio: “Ho sempre detto che chi lavora per il marchio e lo rende grande non può essere licenziato. Se il marchio è grande nel mondo – ha aggiunto – è per i lavoratori di Novi e oggi con l’accordo raggiunto continueranno a lavorare sia per Pernigotti che per altri marchi.

“Possiamo aumentare posti di lavoro e occupazione, abbiamo raggiunto un accordo in tempi record”.

(ITALPRESS).