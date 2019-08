Teo Teocoli è stato costretto ad annullare il suo spettacolo per problemi di salute non meglio precisati. Si apprende da una nota.

“Caffeina Cultura – si legge – comunica che per problemi di salute dell’artista, l’evento ‘Tutto Teo‘ di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l’Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato“.

Teo Teocoli annulla il suo spettacolo per problemi di salute

L’attore, comico e conduttore, infatti, è attualmente in giro per l’Italia con un frizzante show, sapiente misto tra cabaret e varietà, tramite il quale fa rivivere al pubblico tutte le gag del suo straordinario repertorio.

“Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, qualora si sia proceduto all’acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto prossimo. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita”.

Lo show ‘Tutto Teo’ era atteso anche a Lignano Sabbiadoro. In questo caso, gli spettatori avranno modo di assistere all’evento l’1 settembre.

“Si comunica che lo spettacolo di Teo Teocoli originariamente previsto per il 5 agosto e rinviato per problemi di salute che hanno colpito l’artista, verrà recuperato nella giornata di domenica 1 settembre, sempre alla Beach Arena. Teo Teocoli ha dovuto annullare gli spettacoli di Ostuni Giugrà, Santa Marinella, oltre alla data in programma lunedì 5 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro”.