“Click Clock”, lo spettacolo di Giovanni Libeccio in scena al Castello Grifeo di Partanna

“Click Clock“, lo spettacolo di Giovanni Libeccio va in scena al Castello Grifeo di Partanna, in provincia di Trapani. L’appuntamento con la seconda opera dell’autore partannese è l’8 agosto 2019, alle ore 21.00.

Dopo il successo di pubblico e critica di “Come fratelli” (ricordiamo che la piéce ha visto anche la partecipazione del grande Luigi Maria Burruano), arriva “in casa” un’altra sua creatura di altissimo livello. La Oddo Management, con il patrocinio del Comune di Partanna, presenta il nuovo spettacolo.

Click Clock, che ha visto il suo esordio lo scorso anno al Teatro Biondo Stabile di Palermo, è un dramma in atto unico in due quadri, ambientato in un ‘non luogo’ dove si incontrano, odiano, sfidano, amano i due protagonisti.

Costantino, giovane rampollo spregiudicato della ‘Palermo bene’ e Jolly, giudice, anima, coscienza, che confonde, seduce e impaurisce Costantino … costringendolo a fare un’amara analisi della propria vita.

Alla regia di Click Clock ci saranno lo stesso autore Libeccio e Gaspare Di Stefano ex allievo quest’ultimo, del Teatro Biondo di Palermo. Di Stefano, porta dunque anche a Partanna la sua prima regia dopo aver collaborato con mostri sacri del teatro italiano come Giorgio Albertazzi e Giancarlo Zanetti.

L’allestimento scenografico è curato da Sergio Inglese Insegnante di modellazione 3D dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che di recente ha collaborato con Moni Ovadia.

I protagonisti

Attesissima la coppia in scena degli enfant prodige Roberta Azzarone e Lorenzo Parrotto, allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. I due, a dispetto della giovane età vantano importantissime collaborazioni.

Lorenzo Parrotto nell’ultima stagione ha preso parte al Satyricon di Francesco Piccolo diretto da Andrea De Rosa e partecipato al primo adattamento teatrale di Zerocalcare “Kobane Calling”.

Roberta Azzarone, icona del Festino di Santa Rosalia 2017, ha ricevuto il Premio SIAE come miglior corto nel 2015 ed è stata in tour per due anni con “L’invisibile che c’è” di A. Grosso per la regia di Paolo Triestino e, nell’ultima stagione, con Spettri per la regia di Walter Pagliaro – produzione Teatro Biondo.

Per maggiori info pagina Facebook Click Clock:

https://www.facebook.com/clickclock2019/