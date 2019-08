Eros Ramazzotti attaccato da un’accusa di plagio dal musicista Lenny De Luca. Il brano incriminato è “Due respiri”.

Secondo il musicista ci sarebbero “numerose corrispondenze melodiche” nel ritornello e in “altre sezioni musicali” tra il suo brano “Sogno d’Amore”, depositato alla Siae anni fa, e “Due respiri” firmata da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi. Con questo brano Chiara Galiazzo si è esibita nella semifinale della sesta edizione di “X Factor”.

“Eros Ramazzotti e la Viameda edizioni srl rifiutando ogni accusa, procederanno a tutelarsi in ogni sede giudiziaria competente”, annuncia il management in una nota inviata all’Ansa.

Eros Ramazzotti accusato di plagio, Lenny De Luca chiede i danni

“Riscontriamo il comunicato in data odierna con il quale il signor Lenny De Luca ha rappresentato di avere avviato le procedure di negoziazione assistita come previsto dal codice, per un asserito plagio parziale relativo al brano ‘Due respiri’ firmato da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi. Il brano di Chiara Galiazzo a cui si riferisce è del 2012 e il signor De Luca a quanto risulta, ha già coinvolto altri artisti con medesime pretese”, continua il comunicato del management di Ramazzotti.

A quanto si apprende, De Luca sostiene di aver subìto un danno dalla Viameda, casa di edizioni musicali del cantautore. Il musicista, infatti, si è “visto privare del giusto riconoscimento della propria produzione artistica”, con la quale per altro lavorava in esclusiva dal maggio 2012.

I legali di De Luca, inoltre, sostengono che lui avesse ricevuto l’incarico per comporre i brani adatti alla voce di Chiara Galiazzo e per questo decise di riarrangiare una canzone sulla base della sua “Sogno d’amore”.

Il brano venne consegnato personalmente a Franco Lionetti e Marco Ramazzotti, fratello di Eros. Prima però serviva l’autorizzazione da parte dello stesso cantautore romano. Poi secondo Lenny De Luca, non venne più aggiornato.

Lo stupore quindi fu grande quando il musicista ritrovò quel brano “Due respiri” a” X Factor“. Si accorse infatti immediatamente della notevole somiglianza con il pezzo da lui composto, corroborato anche da una perizia. E per questo motivo, ora chiede un risarcimento a Eros Ramazzotti.