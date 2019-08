Juve, Danilo: “Alex Sandro e Ronaldo mi hanno convinto a venire”

TORINO (ITALPRESS) – “Le prime impressioni sono buone. Mi è stato riservato un benvenuto molto caloroso: mi sono sentito molto bene qui fin dai primi giorni. Ora voglio dare il meglio dentro il campo”. Lo ha dichiarato il neo juventino Danilo nel corso nella sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero. Il 28enne difensore brasiliano è arrivato alla corte di Sarri la scorsa settimana nell’ambito di uno scambio con il Manchester City, dove è andato Joao Cancelo. Ad aiutarlo nella sua scelta in primis il connazionale Alex Sandro, già suo compagno ai tempi del Santos. “Durante la trattativa ho parlato con lui più volte ed è stato molto importante. Mi ha dato informazioni precise del club, di come si lavora da queste parti ogni giorno. È un piacere avere un amico come lui al mio fianco, ci conosciamo da 10 anni ed è bello averlo ritrovato adesso a Torino”, ha affermato Danilo.

Consigli per lui sono arrivati anche da Cristiano Ronaldo, con il quale aveva condiviso un paio di stagioni nel Real Madrid. “Ho parlato anche con il portoghese, abbiamo scherzato un po’ e gli ho detto che avevo chiesto di prendere il numero 7 ma che mi avevano risposto che era già occupato. È stato importante anche lui, mi ha detto che si trovava in un club magnifico e mi ha accolto con gioia. Giocare con un calciatore come lui è uno stimolo a far meglio”, ha precisato poi il terzino brasiliano, che alla fine ha scelto la maglia numero 13.

