Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono separati, l’annuncio della rottura

Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono separati. L’attore ha affidato ai social l’annuncio della rottura. La loro relazione è durata decisamente poco. La fine della storia, infatti, è arrivata a soli 8 mesi dalle nozze e dagli scatti che ritraggono la sua ex mentre bacia la blogger Kaitlynn Carter. Così Liam ha deciso di rompere il silenzio. “Solo una breve nota per dire che io e Miley ci siamo separati da poco e che le auguro soltanto salute e felicità per il futuro…”.

Lo scatto di un tramonto e poche parole pungenti. Con questo post su Instagram, Liam Hemsworth annuncia la rottura con la cantante Miley Cyrus.

L’attore continua chiedendo il rispetto della privacy in una questione così delicata: “Questa è una faccenda privata e non ho fatto commenti, né lo farò, a giornalisti o media. Qualsiasi citazione riportata attribuita a me è falsa. Pace e amore”. Sul suo profilo intanto compaiono ancora tutte le foto scattate insieme a Miley, la più recente risalente a inizio giugno.