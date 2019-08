Uno scatto davvero sexy quello postato da Anna Falchi sui social. L’attrice posa senza veli in un fronte-retro bollente e lo regala ai suoi fan su Instagram.

Anna Falchi, lo scatto sexy sui social fa impazzire i fan

Anna Falchi posa senza veli, coperta solo da un cuscino. Ma se le curve del seno sono appena visibili, a lasciare senza fiato è l’immagine riflessa nello specchio che le sta alle spalle. Nel riflesso infatti si vede la schiena nuda ma ad attirare maggiormente l’attenzione è il lato B messo in risalto da un perizoma striminzito.

Lo scatto ha immediatamente mandato in delirio i fan. Non sono rare le immagini che la ritraggono con poco o niente addosso, dei vedo-non-vedo che incuriosiscono e accendono le fantasie dei follower. L’ultimo, più audace che mai, con le curve generose in primo piano, fa il pieno di like e di apprezzamenti.

Qualcuno però, pur apprezzando la sua bellezza, invita Anna Falchi a non postare foto del genere nel disperato tentativo di racimolare qualche cuoricino. Una donna come lei non ha bisogno di “mezzucci” del genere.

A corredare la foto sexy, la stessa Anna Falchi lascia una didascalia dal tono ironico. “#solasolettanellamiastanzetta – scrive – volevo farmi un selfie e mi è uscito un belfie! Ahahhahahhaha”. Beh effettivamente questo vedo-non-vedo stuzzica la fantasia e il corpo di Anna Falchi ha ben poco da nascondere.