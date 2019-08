In estate piace prendere la tintarella. Per un’abbronzatura perfetta e senza rischi è bene prendere le dovute precauzioni. Non sempre, però, si tiene conto di tutte le parti del corpo. Anche le labbra, infatti, hanno bisogno di cure per mantenersi sane e idratate.

Labbra protette dal sole, consigli utili per mantenerle idratate

L’esposizione ai raggi del sole può essere molto dannosa per la nostra pelle, anche quando non siamo in spiaggia. Diventa quindi fondamentale prendere le giuste precauzioni per evitare scottature e irritazioni. Quelle a cui a volte non si pensa è che anche le labbra hanno bisogno di protezione.

Le labbra sono una zona delicata e sensibile. Il sole a volte può risultare dannoso e di conseguenza conviene mettere sempre una crema che protegga dai raggi UV, ma spesso dimentichiamo parti del corpo, come ad esempio possono essere le labbra.

Le labbra sono dotate di uno strato cutaneo piuttosto sottile e se non vengono protette adeguatamente sono a rischio, tipo scottature e screpolature. I bagni a mare e in piscina, l’esposizione al sole possono causare secchezza e un aspetto poco sano.

Niente paura, la soluzione per mantenere le labbra sane e idratate c’è: è lo stick labbra con protezione solare SPF.

Il semplice burrocacao non è sufficiente a proteggere le labbra dal sole, perché non possiede lo schermo dai raggi UV. Gli stick per protezione solare invece ammorbidiscono, idratano e proteggono le labbra avendo anche un fattore protettivo dai raggi solari. È buona abitudine scegliere quelli resistenti all’acqua, così da sentirsi protette anche mentre ci si fa il bagno.

Si consiglia di applicare queste protezioni sulle labbra più volte nell’arco della giornata. Così come si fa con le creme solari sul resto del corpo. Inoltre è bene ricordare che le labbra non vanno protette dal sole soltanto se si va al mare. I raggi UV possono colpirle anche camminando in città o in montagna. La protezione, quindi, è fondamentale sempre.

Gli esperti consigliano lo stick protettivo per le labbra da aprile ad ottobre. L’applicazione dello stick protettivo va messo sotto il rossetto, e l’ultima raccomandazione è quella di non usare il rossetto, tinte labbra o matite labbra privi di SPF.