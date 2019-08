Coppa Italia: viola, Samp e Bologna avanti, fuori Brescia e Verona

Serie A promossa quasi a pieni voti. A una settimana dalla prima di campionato, debutto ufficiale nel terzo turno di Coppa Italia per 12 squadre (Genoa e Parma comprese) e solo le neopromosse Brescia e Verona mancano la qualificazione. Avanti tutte le altre, anche se qualcuna – vedi Fiorentina e Cagliari – con qualche patema di troppo.

I viola superano 3-1 in rimonta il Monza (doppietta Vlahovic) e sfideranno il Cittadella, mentre il Brescia, nel giorno dell’annuncio di Mario Balotelli, cede ai supplementari contro il Perugia. Per gli umbri c’è ora il Sassuolo, a cui basta il diagonale vincente di Traorè al 9′ per superare lo Spezia. Fuori il Verona (1-2 con la Cremonese ai supplementari, grigiorossi contro l’Empoli), il Cagliari gioca in dieci per un tempo ma batte 2-1 il Chievo e dà appuntamento alla Samp, che passa a Crotone 3-1: a Molina replicano Caprari, Quagliarella su rigore e Maroni.

Coppa Italia, fuori Brescia e Verona

Il Lecce spazza via la Salernitana di Ventura 4-0 (doppietta Lapadula), avanti la Spal (3-1 sulla Feralpisalò con due gol di Valoti), al quarto turno si affronteranno Udinese (3-1 sul Sudtirol con doppietta di Mandragora) e Bologna (3-0 al Pisa). Il Parma, vittorioso ieri sul Venezia, troverù sulla sua strada il Frosinone di Alessandro Nesta (5-1 al Monopoli) mentre a sfidare il Genoa sarà l’Ascoli, che con due gol di Scamacca nella ripresa piega il Trapani. (ITALPRESS)