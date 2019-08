Crisi di Governo, è il giorno della verità: Conte al Senato

Oggi giornata chiave per la crisi di Governo. Alle 14:30 la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato. Dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni. Conte potrebbe però giocare d’anticipo e annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi. Di Maio si affida a Mattarella, affermando che Salvini ha “combinato un disastro” e che un governo con Renzi, Lotti e Boschi è solo una “bufala della Lega“.

Crisi di Governo, oggi Conte al Senato

Se Conte si dimetterà davanti al Capo dello Stato senza passare per una sfiducia parlamentare, i 5 Stelle saliranno al Colle e si metteranno a disposizione del Presidente. In questo caso, come riporta Ansa.it, anche Alessandro Di Battista potrebbe avrebbe un ruolo. “Conte non è così prevedibile come pensate: è per questo che ci piace”, avvisa però un esponente del governo pentastellato al termine dell’assemblea congiunta dei parlamentari M5S.

Al momento tutte le carte sono sul tavolo. Non è da escludere che Conte attenda le conclusioni del dibattito parlamentare o che addirittura Matteo Salvini possa fare un passo indietro. L’unica cosa certa è il divorzio ufficiale tra Lega e Movimento. Dopo l’apertura di Beppe Grillo al Pd riprendono quota le trattative per un possibile esecutivo Dem-M5S a guida Fico o Zingaretti. La palla, al momento, la gioca Conte, ma sarà ben presto il presidente Mattarella a fare i giochi: sia per il ritorno alle urne che per l’apertura di un cantiere per la formazione di un’altra maggioranza.