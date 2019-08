Scatta il sequestro per la Open Arms, la Procura: “Sbarcare i migranti”

Il sequestro della Open Arms e lo sbarco immediato dei migranti che si trovano ancora a bordo è stato disposto dalla Procura di Agrigento. Il provvedimento e’ scattato al termine dell’ispezione condotta sulla nave della ong spagnola dal procuratore Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio si è recato a Lampedusa con uno staff medico. L’evacuazione dovrebbe iniziare già entro questa sera.

Un fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d’ufficio è stato aperto dalla Procura di Agrigento, che ha disposto il sequestro preventivo della Open Arms e lo sbarco immediato dei migranti che si trovano ancora a bordo. Il procedimento va aggiungersi all’inchiesta per sequestro di persona che i pm hanno avviato già nei giorni scorsi in seguito agli esposti presentati dalla ong spagnola e dai Giuristi democratici.

Open Arms sequestrata

“La Procura di Agrigento sta per emettere un provvedimento di sequestro della nave con ordine di sbarco delle persone, quindi c’è una Procura che supera il ministero. L’ipotesi di reato contro ignoti, che credo si chiama Matteo Salvini, è di abuso di ufficio”. Lo ha detto il ministro e vice premier, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. “Abuso d’ufficio perché per qualcuno avrei dovuto far sbarcare immigrati di una nave spagnola, una Ong spagnola e dove deve sbarcare gli immigrati? In Italia. Se qualcun altro pensa di spaventarmi con l’ennesima denuncia – ha aggiunto – ha trovato la persona sbagliata io ci metto la faccia, continuo a essere al servizio degli Italiani, pronto a farmi denunciare, ad andare anche in galera. Mentre abbiamo convinto la Spagna a prendere questi immigrati, altri stanno lavorando per farli adesso sbarcare in Italia”.

Terminata l’ispezione del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, sulla nave Open Arms, dove si e’ recato nel pomeriggio. Il magistrato era accompagnato da due medici specializzati. L’ispezione e’ durata un’ora circa. Al termine il magistrato e’ andato via senza rilasciare dichiarazioni.

Foto di Francisco Gentico.