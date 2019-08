Motomondiale, Lorenzo torna a Silverstone dopo l’infortunio

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale MotoGP vedrà il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo l’infortunio alla schiena all’ottavo round di Assen. Le fratture alle sue vertebre T6 e T8 hanno tenuto il cinque volte campione del mondo della Honda HRC lontano dai circuiti, intraprendendo un intenso processo di recupero per tornare di nuovo alle corse. L’obiettivo di questo primo fine settimana sarà di aiutare Jorge Lorenzo ad abituarsi nuovamente alla RC213V e valutare il suo livello di prestazioni dopo aver perso un notevole tempo in pista. “È molto bello tornare con il Repsol Honda Team, è passato molto tempo da Assen. Mi sarebbe piaciuto tornare prima, ma la natura dell’infortunio mi ha costretto a prendermi il mio tempo” spiega il maiorchino. “Mentre sono stato lontano dalla pista, ho lavorato duramente per essere il più pronto possibile per Silverstone, ma so che ci vorrà del tempo per tornare alla velocità. Sono lieto e pronto a tornare con il team in modo da poter continuare a migliorare e ottenere i risultati che sappiamo di poter raggiungere” conclude Lorenzo.

(ITALPRESS).