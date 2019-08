Su il sipario sulla Serie B, domani il via con Pisa-Benevento

PALERMO (ITALPRESS) – La corsa a un posto in Paradiso sta per iniziare. La serie B riapre i battenti per una prima giornata che si aprirà domani all’Arena Garibaldi di Pisa, con una gara inaugurale che vedrà già in campo una delle candidate alla promozione: è il Benevento, che ha puntato sulla voglia di riscatto di Pippo Inzaghi e ha fatto le cose in grande sul mercato. Ma i favori del pronostico in chiave promozione sono per l’Empoli, che ha basi importanti per riprendersi subito la serie A: esordio al Castellani contro la Juve Stabia. Debutto insidioso per la Cremonese, altra formazione che in vista della nuova stagione ha alzato l’asticella, che ripartirà dal Penzo contro il Venezia. Occhi puntati anche sul Frosinone di Alessandro Nesta, che da Pordenone riparte per riconquistare quella serie A persa appena pochi mesi fa. Il programma del primo turno offrirà già un derby, quello calabrese fra Crotone e Cosenza, e sempre sabato, ecco il ritorno in panchina fra i cadetti dell’ex ct azzurro Gian Piero Ventura, a cui Lotito ha affidato la Salernitana: all’Arechi è atteso il rinnovato Pescara. Nel programma serale di sabato spicca Cittadella-Spezia, duello fra debuttanti al “Del Duca” fra Paolo Zanetti e Francesco Baldini, rispettivamente sulle panchine di Ascoli e Trapani mentre la Virtus Entella sarà il primo esame stagionale per il Livorno. Domenica sera, infine, altro big match fra Perugia e Chievo.

(ITALPRESS).