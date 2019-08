US Open, Sinner passa le qualificazioni. Sfiderà Wawrinka

Il nome di Jannik Sinner è noto ai più esperti di tennis già da tempo, e ben presto lo sarà anche ai meno attenti. L’altoatesino, che ha appena compiuto diciotto anni, ha ottenuto la qualificazione al tabellone principale degli US Open, eliminando lo spagnolo Vilella Martinez. Una partita a senso unico, a differenza di quella del secondo turno in cui l’allievo di Riccardo Piatti era stato a un passo dalla sconfitta con Galovic.

Adesso, per Sinner, viene il bello. Il debutto in un torneo dello slam arriverà infatti contro il tre volte campione major Stan Wawrinka, vincitore sul cemento newyorkese nel 2016. Spera in un ripescaggio, invece, Paolo Lorenzi, che potrebbe rientrare come lucky loser.

Queste le sfide dei vari qualificati al primo turno di Flushing Meadows. Si rivede anche Chung, dopo un anno da incubo:

Sinner-Wawrinka

Koepfer-Munar

Brooksby-Berdych

Kwon-Dellien

Nagal-Federer

Benchetrit-Dzumhur

Vesely-Berankis

Barrere-Norrie

Donskoy-Coric

Trungelliti-Nishikori

Giraldo-Bublik

Gerasimov-Harris

Garcia-Lopez-Isner

Kamke-Verdasco

Chung-Escobedo

Ivashka-Kokkinakis