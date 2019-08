Nella terra della Regina, il re è Alex Rins. Sul circuito di Silverstone, lo spagnolo ha sbaragliato la concorrenza, dopo un lungo testa a testa con il connazionale Marc Marquez. Un duello portato avanti fino all’ultima curva, in cui il campione del mondo sembrava giocare al gatto col topo, prima di subire, però, il sorpasso decisivo proprio negli ultimi metri, per una vittoria al fotofinish.

Completa il podio tutto iberico Maverick Vinales, che ha vinto il duello diretto con il compagno di squadra Valentino Rossi, infilandolo a quattordici giri dal termine e mantenendo la posizione fino al traguardo, grazie al miglior passo gara.

Un GP di Gran Bretagna segnato già alla prima curva, con la caduta di Fabio Quartararo che ha causato, a catena, anche quella di Andrea Dovizioso, portato subito al centro medico per verificare le condizioni della sua anca. Il poeta forlivese, dal circuito di Silverstone, è stato poi trasferito all’ospedale di Coventry. Lì avranno luogo altri accertamenti, anche se la situazione non sembra grave.

Di fatto, con questa gara si chiude ulteriormente un campionato del mondo che non è stato quasi mai in bilico. Troppo Marquez per tutti gli altri rivali, o potenziali tali. Rientro deludente per Jorge Lorenzo, che deve accontentarsi del quattordicesimo posto.