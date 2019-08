Arriva il decreto che sblocca 5mila assunzioni nella P.A.

È stato pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione il decreto che autorizza “ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato” oltre cinque mila unità di personale nelle amministrazioni pubbliche.

Il Dpcm, datato 20 agosto, sblocca i concorsi per la Presidenza del Consiglio, il dipartimento Protezione Civile, diversi ministeri, la Corte dei Conti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, Agenzia per l’Italia Digitale, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Agenzia delle Entrate, Inail, Agenzia delle dogane, Automobil Club d’Italia, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Aics, Agea. Il decreto è firmato dal ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, e dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria. (ITALPRESS)