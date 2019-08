LOS ANGELES (ITALPRESS) – Michelle Obama avrà il volto di Viola Davis in First Ladies, la serie televisiva per Showtime incentrata sulla vita delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti. La serie, attraverso episodi di un’ora ciascuno, racconterà le vite delle first lady più note con una prima stagione dedicata a Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama.

(ITALPRESS).