Eva Riccobono completamente nuda sui social “I vestiti non mi piacciono”

Gli scatti postati da Eva Riccobono sul suo profilo Instagram lasciano poco all’immaginazione. La modella seduce i fan con garbo e sensualità.

“La cosa che per me è più difficile al ritorno dalle vacanze estive – scrive a didascalia delle foto – è proprio il ritorno alla civiltà. Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono. Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliarmi i capelli. E voi amate più la città o la natura?”