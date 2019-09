Sono Mario Mandzukic ed Emre Can gli esclusi eccellenti dalla lista Champions della Juventus. Il centravanti croato, nonostante fosse da tempo ai margini delle rotazioni di Sarri, ha scelto di restare a Torino, rifiutando varie proposte dall’estero. Più imprevista l’esclusione di Can, che si è giocato fino all’ultimo un posto con Aaron Ramsey, e verrà ragionevolmente utilizzato più spesso in Serie A.

Questo l’elenco completo degli uomini scelti da Sarri per la campagna europea:

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Danilo, Demiral, De Ligt, De Sciglio, Rugani.

Centrocampisti: Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Douglas Costa, Khedira, Matuidi, Pjanic, Rabiot, Ramsey.

Attaccanti: Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Una decisione, questa, che non è stata semplice per Sarri. La campagna acquisti ha portato tante scelte in più, ma è mancata forse qualche cessione necessaria a sfoltire la rosa. Da questo punto di vista, l’infortunio di Chiellini ha evitato un’altra dolorosa esclusione (sarebbe toccato probabilmente a Rugani).

Chiellini, intanto, è stato operato al ginocchio quest’oggi. Intervento perfettamente riuscito, e tempi di recupero stimati in quattro/cinque mesi prima del recupero completo. Intanto, con Mandzukic ed Emre Can, tiferà dalla tribuna per la Juventus.