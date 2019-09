Papa Francesco in viaggio verso l’Africa. Il Pontefice parte per il suo viaggio apostolico in tre Paesi dell’Africa Australe. Farà la sua prima tappa in Mozambico.

Papa Francesco in viaggio verso l’Africa, prima tappa in Mozambico

Bergoglio sta intraprendendo il trentunesimo viaggio del suo pontificato, che si protrarrà fino al 10 settembre e porterà complessivamente a 49 le Nazioni da lui visitate.

La prima tappa del viaggio sarà il Mozambico nella cui capitale Maputo il Pontefice sbarcherà alle 18:30, dopo 10 ore e mezza di volo. Successivamente il Papa si recherà in Madagascar e a Mauritius.