Lutto nel mondo del calcio. La famiglia di Cafù, ex terzino di Milan e Roma, ha perso un giovane membro. Si tratta di Danilo, il figlio dell’ex giocatore brasiliano, morto all’età di 29 anni per un infarto durante una partita di calcio. Lo riporta Espn.

Lutto nel mondo del calcio, addio a Danilo il figlio maggiore di Cafù

“La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa. L’ex terzino della Roma e del Milan, nonché due volte campione del mondo con la maglia del Brasile, è stato colpito da un gravissimo lutto. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto fulminante mentre giocava a calcio, a casa, in giardino, vicino San Paolo.

L’#ASRoma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore — AS Roma (@OfficialASRoma) September 5, 2019

La famiglia di Cafù si era ritrovata per il compleanno della sorella nei pressi di San Paolo. Nonostante sia stato portato rapidamente in ospedale, Danilo non ha superato un secondo attacco cardiaco. In carriera Cafù ha vinto due Mondiali con il Brasile, nel 1994 e nel 2002.

Immagine da Twitter.