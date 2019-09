Gianna Nannini torna il 15 novembre con il nuovo album “La differenza”

Da domani sarà disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon “La differenza” (Sony Music), il nuovo album di inediti di Gianna Nannini in uscita il 15 novembre, a distanza di due anni da “Amore gigante”.

Il nuovo album di Gianna Nannini

Questa la tracklist del diciannovesimo album in studio della rocker italiana per antonomasia: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

La cantante è fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, che ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo il 19 ottobre (la 43esima edizione del Premio Tenco si terrà dal 17 al 19 ottobre). (ITALPRESS).