Ue, Gentiloni incontra von der Leyen: “Al lavoro per una nuova stagione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Paolo Gentiloni, commissario europeo designato dall’Italia, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Nell’ufficio di Ursula von der Leyen di fronte alla foto della firma dei Trattati di Roma in Campidoglio. Al lavoro per una nuova stagione europea”, scrive Gentiloni su Instagram dopo l’incontro. Martedì prossimo la von der Leyen presenterà la sua squadra di commissari con le rispettive deleghe, per Gentiloni tra le ipotesi c’è anche quella degli Affari Economici.

(ITALPRESS).