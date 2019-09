Blitz antiterrorismo in Abruzzo, 10 arresti tra cui imam

Blitz antiterrorismo in Abruzzo da parte dei Finanzieri del Gico e dei Carabinieri del Ros dell’Aquila. Gli investigatori stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, 8 tunisini e 2 italiani. Gli arrestati devono rispondere di reati tributari con finalità di terrorismo. Coinvolti l’Imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro, in provincia di Teramo, ed una commercialista italiana. È in corso anche il sequestro di somme e beni immobili per oltre un milione di euro.

