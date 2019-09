F1, Leclerc vola nelle libere di Monza: Hamilton e Vettel inseguono

MONZA (MILANO) (ITALPRESS) – Primo tempo in mattinata e primo tempo nel pomeriggio: Charles Leclerc continua a essere l’uomo del momento, anche a Monza. Dopo aver conquistato la prima vittoria in carriera a Spa-Francorchamps, il pilota monegasco della Ferrari continua a primeggiare sulla concorrenza conquistando la vetta della classifica tempi in entrambe le libere del venerdì del Gran Premio d’Italia. Giro veloce in 1’27″905 in una prima sessione fortemente condizionata dalla pioggia, migliorato successivamente nelle libere 2 con un tempo di 1’20″978. Il distacco nella simulazione qualifica, però, è davvero ridotto tanto che Lewis Hamilton nel pomeriggio è riuscito a piazzare la sua Mercedes in seconda posizione a soli 68 millesimi dal ferrarista, scavalcando Sebastian Vettel che chiude terzo con un gap di 2 decimi dal compagno di squadra. Quarto Valtteri Bottas con le Mercedes che, proprio come in Belgio, già dal venerdì ha mostrato ottimi tempi soprattutto sul passo gara, nella simulazione con gomma media, mentre la Ferrari è salita coi tempi dopo pochi giri, trovando in Leclerc il miglior ritmo delle due SF90. Venerdì complicato in casa Red Bull con Max Verstappen e Alexander Albon, rispettivamente quinto e sesto, costretti a inseguire i due top-team.

