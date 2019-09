La Polizia di Stato di Brescia, nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, tre cittadini nigeriani ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Immigrazione: tratta esseri umani, arrestati 3 nigeriani in Lombardia

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile bresciana attraverso intercettazioni telefoniche, ha permesso agli investigatori di individuare in provincia di Brescia i terminali di un’organizzazione con base in Libia e Nigeria dedita a favorire l’ingresso di giovani donne da avviare alla prostituzione. Si tratta di un uomo e di una donna. Il terzo arresto riguarda, invece, una donna, che operava nella città di Torino ed attualmente domiciliata nel mantovano.