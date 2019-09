In Italia oggi si legge poco (il 60% dei 15-74enni legge un libro all’anno): tra i cinque maggiori mercati editoriali europei, l’Italia si presenta come il Paese con il più basso indice tra la popolazione adulta. Inoltre, la qualità della lettura in termini di numero libri letti e di tempo dedicato è scadente. E’ quanto emerge dal Libro Bianco, ricerca commissionata dall’Associazione Italiana Editori in occasione dei suoi 150 anni.

In Italia si legge poco, per il 60% un libro l’anno