Carlo Cracco torna in Tv con il cooking show “Nella mia cucina”

MILANO (ITALPRESS) – È Carlo Cracco la star di “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, cooking show al via su Raidue lunedì 16 settembre alle 19,40. In ognuna delle venti puntate del nuovo programma l’ex giudice di “Masterchef Italia” sfiderà un cuoco amatoriale nella realizzazione di una ricetta. Il concorrente riceverà tutte le indicazioni per la preparazione del piatto direttamente da Cracco che, dandogli le spalle, preparerà a sua volta il medesimo piatto utilizzando gli stessi ingredienti e gli stessi utensili in una cucina specularmente identica. «La fascia oraria non è semplice, ma è un bel ritorno leggero e divertente. Per le ricette ho attinto dai miei libri tra quelle fattibili in 15/20’, sicure, con lo stessa, uniformità di difficoltà e adatte a tutti», dice il cuoco veneto che sarà affiancato in quest’avventura dalla giovane web creator Camihawke, al secolo Camilla Boniardi che ha il compito di accogliere i concorrenti e commentare da dietro le quinte la gara con gli amici e i parenti dello stesso. «All’inizio non gli avrei dato due lire – scherza Cracco -. Ho detto: “Mal che vada, rido”. Invece è stata una sorpresa. È stata molto brava e ci siamo divertiti».

Sul suo «breve ritorno» in televisione lo chef ha ironizzato: «Avrei voluto fare Sanremo, ma mi hanno detto che era troppo presto».

(ITALPRESS).