Simona Ventura pronta a sposare il suo Giovanni “Durerà per tutta la vita”

Simona Ventura pronta a sposarsi e carica di energia positiva si confessa sulle pagine del settimanale Chi e dice: “E’ un momento così felice che non voglio sprecare neanche una goccia di questa mia felicità in polemiche e la sensazione è quella di essere uscita dall’acqua di una piscina: sto tornando a respirare. Finalmente”.

Si tratta di Giovanni Terzi e dopo il ritorno in tv, Simona Ventura sogna le nozze e una casa grande in cui vivere con tutta la sua famiglia.

Di momenti difficili, la conduttrice ne ha passati. Ricordiamo le ore di paura per l’aggressione subita dal figlio Niccolò. Ma da quel momento qualcosa in lei è cambiato. “Dall’aggressione di Niccolò è cambiato tutto, mi sono come risvegliata, la vita mi ha dato uno schiaffo in piena faccia – continua la Ventura – Da lì è cominciata un’altra vita, l’ennesima, che però fino adesso devo dire che è incredibile”.

Poi è arrivato Giovanni Terzi e con lui anche l’amore. Un vero e proprio colpo di fulmine. “È stata una cosa talmente forte e coinvolgente da subito, dall’inizio, che mi sono anche chiesta: ma non sarò mica matta? E invece no”.