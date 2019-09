Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rinvia di 15 giorni l’aumento dei dazi sui prodotti cinesi.

Il suo appare come un gesto distensivo in vista della imminente ripresa dei negoziati. “Su richiesta del vicepremier cinese, Liu He, e per il fatto che la repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70/mo anniversario il primo ottobre, abbiamo concordato, come gesto di buona volontà, di spostare l’aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di merce cinese (dal 25% al 30%) dal primo ottobre al 15 ottobre”, ha twittato Trump.

At the request of the Vice Premier of China, Liu He, and due to the fact that the People’s Republic of China will be celebrating their 70th Anniversary….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019