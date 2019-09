Tutto chiarito tra Al Bano e Ucraina, non sarà più in black list

Al Bano non sarà più nella black list dell’Ucraina. Lo annuncia l’avvocato del cantante, Cristiano Magaletti che ha seguito la vicenda.

“Tutto chiarito col nuovo Governo ucraino – spiega in una nota -. Lo toglieranno dalla blacklist. Un ringraziamento a tutta l’ambasciata ucraina, che ci ha aiutato nel dialogo col governo ucraino, durante le loro elezioni, per chiarire la posizione neutrale dell’artista. La posizione di Al Bano è unica e forte: le sue competenze sono artistiche, musicali e la sua visione è e sarà sempre pacificista”.

“Con questa dichiarazione vorrei specificare e chiarire ciò che ho espresso nel 2014 in merito all’appartenenza della Crimea alla Russia – afferma Al Bano -. Non mi sono mai interessato della vicenda, essendo un cantante e non un politico. I media locali italiani di allora, senza andare in profondità e senza interessarsi al diritto internazionale su questo caso, mi hanno abbinato dichiarazioni riguardo a questioni che non sono di mia competenza. Essendo stato coinvolto, senza volerlo, nella questione, mi sono interessato a questa complicata vicenda internazionale e ho preso atto della posizione della comunità internazionale riguardante l’integrità territoriale dell’Ucraina inclusa la Crimea, così come lo affermano i documenti dell’ONU, dell’UE, della NATO ed altri organizzazioni internazionali, nonché della posizione ufficiale del mio stesso Governo italiano.

Spero di essere invitato ed accolto in Ucraina per un grande concerto di pace e musica”.

