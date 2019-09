Con questo governo “l’Italia torna ad essere protagonista in Europa, riprende il ruolo che le spetta come Paese fondatore che ha delle idee, imposta la sua visione dell’Ue come percorso per migliorare, cambiare, renderla piu’ adatta ad affrontare le sfide del mondo”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a margine della riunione dell’Eurogruppo a Helsinki.

Gualtieri “Finiti gli scontri con l’Europa, ora una fase nuova”