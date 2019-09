Spagna, 5 morti per il maltempo

Stessa dinamica per un secondo uomo morto vicino ad Alicante, annegato in un tunnel allagato. Una terza vittima si è registrata a La Jamula, vicino a Granada. A completare il bilancio un uomo di 61 anni e una donna di 51 morti giovedì intrappolati nella loro auto trascinata via dall’acqua a 85 chilometri a sudovest di Valencia, come riporta El Pais.

Secondo fonti locali in alcune zone sarebbero caduti più di duecento litri di pioggia per metro quadrato. La situazione è di fortissima allerta e oltre 200 militari sono stati schierati e 100 veicoli dell’esercito sono scesi in campo per l’emergenza, ha riferito l’esercito spagnolo su Twitter.